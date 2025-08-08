Pittsburgh Steelers renueva su contrato con Fox Sports como cadena oficial en México

La temporada 2025-2026 de la NFL está cada vez más cerca y, antes del arranque, los Pittsburgh Steelers han dado el "espaldarazo" a la televisora que los ha acompañado durante muchos años transmitiendo sus juegos en México.

De acuerdo a un comunicado que sacó la organización de Pittsburgh, se ha confirmado que los juegos de los Steelers, además de programas y contenido original, serán transmitidos por Fox Sports en nuestro país, renovando su compromiso por varios años más.

"Por tercer año consecutivo, FOX Sports México será la cadena de TV de Paga oficial de los Pittsburgh Steelers en México. Esta renovación del acuerdo multianual asegura que los fanáticos tendrán acceso a contenido exclusivo, acercándolos a una de las franquicias más exitosas e importantes de la NFL", se lee en el comunicado.

Los Steelers comenzarán la temporada de la NFL enfrentando a los New York Jets en el MetLife Stadium, encuentro que se llevará a cabo el próximo 7 de septiembre.

