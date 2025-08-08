Jugadores suspenden el Atlanta vs Lions tras lesión de Maurice Morris

Morice Norris recibió un golpe en la cabeza, se conmocionó, entró la ambulancia y se suspendió el juego
Marcos Olvera García
| 2025-08-08

| 08 Ago, 2025

Este viernes, durante el segundo partido de pretemporada de los Detroit Lions, el juego se detuvo debido a un golpe que recibió Maurice Morris, jugador defensivo de los Lions.

Morris, que jugó en varias series defensivas del encuentro, recibió un golpe recién comenzado el último cuarto del juego ante los Atlanta Falcons.

 

 

Maurice, a los 10 segundos del último cuarto, fue a taclear a Carter de los Falcons, este lo intentó saltar aunque le conectó la rodilla directo en la cabeza de Morris, lo que inmediatamente lo dejó inconsciente.

Momento del impacto de Carter | AP
El jugador de Detroit fue atendido en el momento, la ambulancia llegó y los jugadores de los dos equipos acordaron no jugar una jugada más después de que su compañero fuera trasladado en ambulancia.

Ambos equipos decidieron dejar correr los 14 minutos que restaban en el reloj, por lo que desde Nueva York avalaron la decisión y terminaron por suspender el juego. Maurice Morris fue trasladado al hospital.

Los jugadores decidieron no seguir | AP
