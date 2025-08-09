David Faitelson recuerda de manera peculiar a Cuauhtémoc Blanco: "Si tan solo se hubiera olvidado de la política"

Una nueva publicación de David Faitelson ha vuelto a levantar la polémica en redes, aunque esta vez de menor manera, ya que el tuit compartido, no hace más que elogiar a un exfutbolista, aunque dicho comentario también tiene un ligero ataque en contra del 'elogiado' Cuauhtémoc Blanco.

Faitelson vuelve a hacerse viral en redes | Imago7

¿Elogios para el Cuauh?

La publicación de David Faitelson es demasiado simple, pero ya ha generado mucha conversación; en ella redactó: "¡Díos mío! Si tan solo se hubiera olvidado de la política", esto debido a que el video que muestra en el tuit, es el exfutbolista del América haciendo una extraordinaria jugada en un juego de leyendas azulcremas contra las de Chivas.

El comentario hace alusión a que el comentarista piensa que, en dado caso de nunca haberse dedicado a la política, Blanco habría sido aún mejor de lo que fue, con una carrera más exitosa.

¡Dios mío!

Si tan solo se hubiera olvidado de la política… pic.twitter.com/RMJiJb7VJx — David Faitelson (@DavidFaitelson_) August 9, 2025

"No se le olvidó humillarte"

Los usuarios que son seguidores de Faitelson, pero a su vez también son fanáticos de Cuauhtemoc, inmediatamente 'arremetieron' en contra del miembro de TUDN, ya que tomaron como una ofensa los comentarios hacia la leyenda americanista.

Las respuestas de la gente hacen alusión a los momentos en los que Blanco 'humilló' publicamente a David, mencionando ejemplos como aquel en el que el ahora exfutbolista lo golpeó sin que el mismo Faitelson viera, o más recientemente, el momento de la Final de Liga MX en el Apertura 2024 en donde América se corona tricampeón y Cuauh hace un gesto obsceno sobre él y Antonio La Volpe.

Faitelson en su etapa como miembro de TUDN | Imago7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Facundo desata tremenda revelación en La Casa de los Famosos sobre su encuentro con Tom Brady