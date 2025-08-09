Allan Saint-Maximin se gana el corazón del América con emotivos gestos

Allan Saint-Maximin llegó a la Ciudad de México para cerrar el fichaje con el América. El francés ilusiona a los aficionados de las Águilas con algunos gestos en redes sociales.

Maximin demuestra su americanismo

En sus distintas redes, Maximin puso cosas alusivas al América. En TikTok cambió su foto de perfil por un águila y en Instagram subió una historia con emojis relacionados al equipo y al país.

Allan Saint-Maximin aterrizó en la Ciudad de México y fue recibido como una verdadera estrella por los aficionados de las Águilas, quienes entregan su confianza en él por su trayectoria en Europa.

¿Qué dijo Maximin en su llegada a México?

En su llegada al país, Allan Saint-Maximin compartió sus primeras palabras. "Feliz de estar en México, gracias afición por este recibimiento", dijo el francés a los medios de comunicación.

El extremo izquierdo se caracteriza por la potencia y velocidad, además de tener una relación positiva con las aportaciones de gol. Su mejor momento lo vivió en Inglaterra, con Newcastle, donde fue figura.

