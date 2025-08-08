¡Facha de ídolo! Estos son los números de Ángel Correa con Tigres

Ángel Correa levantó dudas cuando llegó a los Tigres de la UANL, principalmente de la prensa, pero, conforme están pasando los partidos, el campeón del mundo en Qatar 2022 ha comenzado a desquitar lo que los Felinos pagaron por él.

Es cierto que durante las primeras tres jornadas del Apertura 2025, en la Liga MX, Correa no marcó y se notaba como si le estuviera costando trabajo, hasta que el sudamericano se soltó el cabello en la Leagues Cup, donde consiguió marcar cuatro goles.

Este viernes, durante el 7-0 de Tigres a Puebla, Correa logró marcar su primera anotación en la Liga MX, lo que representa su quinta diana en seis encuentros disputados con la playera de los felinos regiomontanos.

En estos encuentros, Correa ya suma dos dobletes y ha contribuido con su equipo para cinco victorias y una sola derrota (ante LAFC en la última fecha de la Leagues Cup), posicionándose como uno de los mejores jugadores de la plantilla de Guido Pizarro y, por qué no, de toda la Liga MX.

Correa, que jugó en el Atlético de Madrid de 2015 a 2025, logró marcar 88 goles en 469 partidos disputados en todas las competencias con el cuadro colchonero.

