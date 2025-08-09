Eva Longoria revela detalles del por qué invirtió en Necaxa: "Mi esposo se burló de mí"

Ver a figuras de talla internacional invertir en el futbol es algo bastante común durante los últimos años; casos como el de Tom Brady con Birmingham City, Ryan Reynolds con Wrexham o incluso el más reciente de ellos con Snoop Dogg siendo parte del grupo de inversores del Swansea City junto a Luka Modric; sin embargo, uno de los más significativos, o al menos para el continente americano, es el de Eva Longoria.

La actriz, recientemente entró en detalles para Medio Tiempo, acerca del por qué se decidió a invertir en una liga como la mexicana, además en el Necaxa.

Longoria junto a su goleador, Díber Cambindo | Imago7

"La Liga MX es infravalorada"

“Me encanta Aguascalientes, siempre que estoy aquí me siento en casa, sobre todo en un estadio tan bonito. Soy parte de un grupo de inversionistas (NX Football) y fueron ellos quienes me compartieron el valor de la Liga MX y el número de mexicoamericanos que ven la liga mexicana en los Estados Unidos. Sentimos que es una liga infravalorada, hay tanto talento, aficionados, equipos legendarios como el Necaxa. Así que pensamos que era una idea inteligente invertir en la Liga MX”, declaró Longoria.

Una de las razones, directamente tiene que ver con lo que representan los Rayos a nivel nacional, por lo que decidieron profundizar en ello y tomar la decisión.

“Cuando analizamos a los distintos equipos nos enamoramos de la historia del Necaxa, lo antigua que es, la tradición que tiene, sus propietarios son familia y tuvieron su gran etapa de conseguir campeonatos. Así que queríamos encontrar un equipo al cual le pudiéramos inyectar capital y verlo crecer hasta alcanzar de nuevo el campeonato. Luego decidimos documentarlo porque creímos que sería una buena historia. Quiero usar mi plataforma y mi voz para poner el reflector en las personas que trabajan aquí y mejorar la imagen del Necaxa”, agregó.

La actriz trabajó una serie acerca de los Rayos | Imago7

“La gente no entiende el impacto que tiene la Liga MX, hay tantos aficionados alrededor del mundo. Estaba en España en un mercado y había una aficionada del Necaxa. El alcance del futbol mexicano es grandioso y el impacto que tiene en Estados Unidos también, así que al tener un pie en Estados Unidos y otro en México, pensé que yo era la persona perfecta para contar esta historia”, destacó la texana.

"El futbol es un idioma"

Para Longoria, los aficionados mexicanos no ven solamente como un deporte al futbol, algo que los ha ayudado a poder convencerse de que han tomado la mejor decisión al venir a invertir a México con el cuadro hidrocálido.

“En México es totalmente diferente, el futbol aún es algo nuevo en los Estados Unidos. Así que estar en un país donde el futbol es un idioma, independientemente de quién eres o tu clase social, si eres aficionado del Necaxa eres familia. Entonces adoro que en México sea una tradición que prácticamente naces en el equipo al que vas a apoyar el resto de tu vida. El futbol es más intenso y competitivo en México, el talento aquí es increíble, me emociona ver billar a estos jóvenes talentos en el terreno de juego”.

Eva ha sido parte de un nuevo impulso para Necaxa | Imago7

"Mi esposo se burló de mí"

Aunque las razones fueran suficientes, para ojos ajenos a los de ella la decisión seguía siendo arriesgada, pero no imposible de tomar. También fue sincera con el tema de la serie dedicada a Necaxa, la cual estrenará pronto.

“Yo no sé nada del futbol mexicano, mi esposo se burló de mí y me dijo: ‘¿Por qué comprarías al Necaxa?’ Porque él le va a Cruz Azul. Él sabe todo sobre el futbol mexicano, creció en México y conoce a todos los jugadores. No conozco de futbol, pero conozco a la gente y soy buena contando historias, así que ese es el apartado en el que quiero aportar. Yo no tomo ninguna decisión sobre jugadas y cómo ganar y perder, pero me gusta contar estas historias”, dijo.

“Ahora estamos en una fase de construcción y creo que esta es la fase emocionante, es la parte técnica y de negocios que hay gente que conoce mucho mejor que yo, pero como lo hemos documentado para la serie ha sido fascinante ver todo el trabajo y estrategia en construir un equipo. No solo son jugadores, es todo lo que ves en el campo y en televisión, así que nuestra expectativa es construir ese equipo y ganar títulos. Creo que mucha gente se va a poder identificar con estas historias. Hay chicos aquí que tienen el sueño de ser futbolistas profesionales y ver cómo cumplen estos sueños es algo especial”, señaló.

El impacto de Longoria con los Rayos se ha visto reflejado de manera inmediata | Imago7

