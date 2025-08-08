Snoop Dogg lanza reto a Tom Brady con posible enfrentamiento de sus clubes en Inglaterra

En las últimas semanas, la llegada de Snoop Dogg al mundo del futbol ha sorprendido al mundo; primero, con su presencia en el Mundial de Clubes en los partidos de los equipos brasileños y ahora, con su inclusión al grupo de inversores del Swansea City, un equipo inglés que también cuenta con la presencia de Luka Modric, nuevo jugador del Milan, como uno de los inversores.

La 'venganza' de Snoop

Por medio de una colaboración en redes de Snoop Dogg, Rob Mac y Tom Brady, los tres implicados hablaron al respecto de esta 'nueva etapa' en el futbol, misma en la que están siendo parte de equipos ingleses en una participación menor como inversores. Durante esta colaboración llamada "Dueños del Campeonato", los tres se reunieron para hablar acerca de su actualidad como dueños.

"Bienvenido al hermoso mundo del futbol inglés, donde los hombres adultos lloran por los empates", mencionó Brady a manera de broma.

"Estoy aquí por la cultura, la pasión, el caos y para vengarme de Brady por todas las malditas veces que le ganó un Super Bowl a mi equipo", respondió Snoop.

Brady en la Final de la Champions League 2025 | IG: @tombrady

Reto entre estadounidenses

El inicio de Tom Brady como inversionista de Birmingham City se dio el 3 de agosto de 2023, día en el que también se festejó su cumpleaños; cuando llegó, se sumó como accionista minoritario y también como presidente del consejo asesor del club, asociándose con Knighthead Capital Management.

"He ganado muchos Super Bowls, pero esto es un curso intensivo: si ganas suficientes partidos, avanzas a la siguiente liga; si pierdes demasiados, desciendes. Es despiadado", dijo Brady acerca de 'cambiar de deporte'.

"Avísame cuando quieran pasar por Swansea. Tendré a los niños preparados y la lista de reproducción cargada, lista para empezar", dijo Snoop mientras guiñaba un ojo.

Snoop Dogg lanzó el reto al exjugador de futbol americano | Captura

