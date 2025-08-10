Ismael Govea se pronuncia al respecto tras los rumores de su salida de Santos

La situación continúa cuesta arriba para Santos Laguna y todos sus jugadores, desde la mala racha de resultados que arrastran desde el Clausura 2025, hasta el presunto escaneado de la salida de Ismael Govea, la cual según rumores fue por una falta ‘grave’ al club.

Govea con Santos I IMAGO7

Se despide de Santos

Desde que el equipo Lagunero dio por terminada su relación con Govea, los rumores no dejaron de involucrar en una situación extra cancha al futbolista, asegurando que fue tan grave que por eso fue despedido, sin embargo, aún no hay nada que se pueda confirmar.

Ante la polémica y especulaciones, el jugador aprovechó su despedida para también lanzar un comunicado aclarando que no estuvo involucrado en ninguna situación en particular y que su cariño por Santos siempre estará ahí.

“Me duele que se me relacione con palabras o actos que no respetan mis valores ni mi forma de vivir. Nunca sería capaz de faltar al respeto a mi institución”, se lee en el comunicado publicado por el jugador en redes sociales.

“Agradezco profundamente a esta institución por abrirme las puertas y brindarme la oportunidad de vivir esta etapa tan importante en mi carrera. Gracias también a la afición, que me ha dado su aliento y su confianza en cada momento”, concluyó.

|

Aunque por ahora todos son especulaciones y no hay nada confirmado, la ruptura del club y el jugador de manera tan abrupta después de la Leagues Cup, puede dar indicios de una situación extra cancha que pudo ver afectada la relación del equipo con el futbolista.

Govea en su última etapa con Santos I IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Omar Arellano sobre la final de la Copa Libertadores: "Chicharito nos hubiera ayudado"