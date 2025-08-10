El duelo correspondiente a la Jornada 4 de La Liga MX, que enfrentó a las Águilas del América contra los Gallos Blancos del Querétaro, trajo una historia de superación al puro estilo de modo carrera en el FIFA, la del primer gol con el primer equipo de Dagoberto Espinoza, canterano americanista.

Gol de Espinoza vs Querétaro I IMAGO7

Un sueño hecho realidad

El duelo de Águilas y Gallos terminó en 1-0 a favor del América, el único tanto fue anotado por el canterano Dagoberto Espinoza, quien tras una extraordinaria acción, dribló por la banda derecha hasta entrar al área chica y con un disparo potente, venció al guardameta de Querétaro.

Ante la primer anotación con el primer equipo en torneo oficial y tras ser nombrado MVP del juego, Espinoza se mostró contento con el resultado y su importancia para el equipo, además de recalcar el sueño que está viviendo.

“Es algo que queríamos desde el primer minuto, creo que esta victoria es muy importante para seguir con más confianza, seguir ganando partidos y pues gracias a dios se dio la victoria. Es un sueño hecho realidad: desde morro yo soñé con meter gol en Primera y quiero dedicárselo a mi familia", declaró Espinoza tras el partido.

Duelo América vs Querétaro I IMAGO7

Por último, el mexciano señaló la confianza que recibe por parte de sus compañeros y sobre todo de André Jardine, entrenador del América, reconociendo la difícil situación del plantel y asegurando dar su cien por ciento cada que entre al campo.

“Creo que el profe me ha dado mucha confianza igual mis compañeros, ha sido un proceso muy difícil, y cada que me metan yo daré el cien por ciento mío”, concluyó el jugador azulcrema.

El siguiente reto para Espinoza y América será el próximo sábado 16 de agosto, cuando visiten a los Tigres de la UANL, en el Volcán, en lo que se espera sea el partido de la Jornada y que por lo visto este fin de semana, Dagoberto repita como titular, ya que Kevin Álvarez permanece en un bache futbolístico.

Club América I IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuándo debuta Saint-Maximin con América? André Jardine es optimista con el refuerzo francés