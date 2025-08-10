"El América aburre", analistas critican al equipo de André Jardine tras victoria ante Querétaro

Conformarse con ganar no es suficiente para un equipo como América. Así de tajantes fueron los analistas del programa 'La última palabra' en Fox Sports, luego de la victoria 1-0 de las Águilas ante Gallos Blancos de Querétaro en la Jornada 3 del Apertura 2025.

Poco más de 75 millones de euros es la diferencia entre planteles, de acuerdo con números de Transfermarkt. Y aunque su afición, cuerpo técnico y jugadores siempre aseguran que buscan las mejores formas, por lo menos para este partido el equipo de Coapa dejó mucho que desear.

"¿Este América te aburre? Este, por supuesto, conformarse con ganar es muy poco para la historia del América; 1-0 ante el colero, ante un equipo que le puso poca resistencia, no vale decir ‘se echó para atrás’. Superior sí fue, pero puedes ser superior aburriendo”, señaló Yayo de la Torre.

América logró una victoria por la mínima ante un rival inferior | MEXSPORT

América no está en un buen momento

Por su parte, Rafael Márquez Lugo respaldó las palabras de De la Torre y consideró que el resultado de este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes evidenció que el club atraviesa un bache. En especial casos individuales como Henry Martin que no marca en Liga MX desde hace casi tres meses y a quien Guillermo Allison le atajó un penal este sábado.

"Claro que aburre (el América), hoy tenía la mesa puesta, lo más difícil era hacer el primero a un plantel, con todo respeto, de Liga de Expansión, con todo respeto para Querétaro, no ha ganado un solo partido, ha anotado dos goles. Hoy América tendría que haber dado un golpe en la mesa; se confirma que hay futbolistas que no están pasando por un buen momento", señaló.

Los analistas fueron duros con América | MEXSPORT

Es una pretemporada, defiende Ortiz

Sin embargo, para Raoul 'Pollo' Ortiz tampoco hay motivo de alarma, pues al final las Águilas siguen sumando y que lo importante es ganar, sin importar las formas. "Es una mera pretemporada para el América, este partido ya sabían que lo iban a ganar desde antes de jugarlo, el resultado estaba dando frente a un equipo, con todo respeto como Querétaro".

"Ganar no aburre, seguir invicto no aburre, seguir preparándote para lo verdaderamente importante que es la Liguilla, América está a seis partidos del título", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: André Jardine habla sobre Brian Rodríguez: "Quiere estar aquí"

A pesar de las formas, América no ha perdido | MEXSPORT