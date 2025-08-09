¿Era expulsión? Adonai Escobedo perdona tarjeta roja a defensor de Querétaro

Se reanuda la Liga MX luego del parón de casi de un mes por la Leagues Cup, con esto, regresa la polémica en el arbitraje y una vez más, el equipo del América se ve involucrado en una situación.

Posible roja a Juan Eduardo Robles Vargas

Durante el duelo entre las Águilas y los Gallos, corría el minuto 11 cuando el jugador uruguayo, Brian Rodríguez, recibió un balón en la banda izquierda, tras conducir unos metro y al momento de mandar un centro al área, el lateral derecho de Querétaro, Juan Eduardo Robles Vargas, derribó con una barrida al jugador, iniciando la polémica.

Al momento del golpe y con la velocidad del juego no parecía grave, sin embargo, con las cámaras de revisión se puede apreciar que el defensor mexicano golpea de forma peligrosa el tobillo del pie de apoyo de Brian, por lo que según los comentaristas y en base al reglamento, había méritos para marcar la tarjeta roja.

Después de ser llamado al VAR, el silbante mexicano, Adonai Escobedo, decidió marcar como tarjeta amarilla, causando molestia en los aficionados y sorpresa en la transmisión quienes estaban de acuerdo en que el defensor debió irse temprano a los vestidores.

