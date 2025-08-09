Benjamín Mora pide paciencia con Querétaro tras derrota ante América: "El proyecto toma tiempo"

Benjamín Mora habló en conferencia de prensa luego de la derrota del Querétaro ante América por marcador de 1-0. El técnico de los Gallos destacó algunas cuestiones de su equipo, además de señalar que el proyecto que quieren construir los nuevos dueños del equipo toma tiempo, aunque va por buen camino:

“Como como buenos americanos e ingleses, ellos piensan en frío, ellos no están adentrados en nuestra dinámica que pierdes y eres el peor, ganas y eres es el mejor.

Mora l IMAGO7

IRÁ MEJORANDO

Esa dinámica no está en su panorama, ellos están construyendo algo duradero, algo sólido, algo que en sus palabras es lo que la gente de Querétaro, nunca ha visto pero toma tiempo y evidentemente ha habido inversión, ha habido refuerzos, complementos, jugadores que están mejorando”.

Cabe señalar que los Gallos no han podido ganar en este semestre y eso es algo que ya preocupa a la afición de Querétaro.

Liga MX l IMAGO7

SE SIENTE TRANQUILO

Sin embargo, Mora aseguró que se siente tranquilo y que lo sostiene al ver a un grupo enfocado y a jugadores que quieren seguir mejorando día a día:

“Mi trabajo es día a día y también mi vida porque yo no sé si mañana voy a amanecer así que no me preocupa absolutamente porque yo sé lo que soy sé el staff que tengo, sé la directiva que tengo y no estoy pensando en eso, yo no pienso en negativo yo pienso en positivo porque eso es el reflejo que yo tengo que darle a mis a mis jugadores para que sigan”, mencionó.

Gallos cayeron ante el América l IMAGO7

