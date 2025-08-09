América, con lo mínimo, volvió a la senda del triunfo ante Querétaro

Este sábado, después de una hora y media de retraso por la tormenta eléctrica que cayó sobre el Estadio de la Ciudad de los Deportes, América rompió una racha de partidos sin ganar cuando se enfrentó a los Gallos Blancos de Querétaro.

Los dirigidos por André Jardine, que tuvieron a Henry Martín de titular, se encontraron temprano con el gol. A los seis minutos de tiempo corrido, Dagoberto Espinoza consiguió el primer y único gol del partido, suficiente para que América consiguiera los tres puntos.

Dagoberto recibió el balón después de un cambio de juego de Cristian Borja, el canterano azulcrema se llevó a un par de defensores de Gallos, entró al área y soltó el disparo de tres dedos que fue inatajable para Guillermo Allison.

Las Águilas siguieron buscando incrementar la ventaja, pero no lo consiguieron, incluso, antes de que terminara el primer tiempo, Henry Martín tuvo un tiro penal, el cual fue atajado por Allison para mantener el marcador.

En la segunda mitad, América siguió teniendo oportunidades frente al arco de Allison, que se terminó convirtiendo en el héroe del partido para los Gallos.

Incluso, en los minutos finales del partido, Querétaro tuvo un par de oportunidades frente al arco de Luis Malagón, que atajó bien lo que pudo haber sido el empate del conjunto queretano.

Con este resultado, América rompe una racha de 24 días sin poder conseguir una victoria, luego del triunfo de la escuadra azulcrema sobre los Xolos de Tijuana en el partido por la fecha dos del Apertura 2025.

