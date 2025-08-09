Está de regreso el hombre que San Diego necesita, el atacante mexicano, Hirving ‘Chucky’ Lozano, luego de volver a marcar gol después de una larga sequía. El extremo izquierdo anotó el primero de dos goles.

Celebración de Lozano con su equipo I @sandiegofc

Victoria fácil

Luego de una discreta participación en la Leagues Cup, Chucky y San Diego regresan al campeonato de la MLS con una derrota a su similar de Sporting de Kansas City, con un contundente 2-0. Al conseguir los tres puntos, San Diego se confirma como el líder de la Conferencia Oeste.

La victoria inició al minuto 24 cuando Chucky robó una pelota a la defensiva de Kansas y como en sus mejores momentos en el PSV o en el Napoli, sacó un misil inatajable para John Pulskamp.

pic.twitter.com/pkC8OOcD9d — San Diego FC (@sandiegofc) August 10, 2025

Regreso lento

Es una realidad que el extremo izquierdo de 30 años no está viviendo su mejor momento, así como el declive en su calidad dentro del pasto, sin embargo, su categoría y calidad parecen volver poco a poco.

Chucky registra con el cuadro de la MLS, ocho goles y seis asistencias en 21 partidos, una de las marcas más bajas en su carrera, sin embargo, el mismo Lozano aseguró que está en busca de volverá su mejor nivel y con esto volver a luchar un lugar en la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Afición mexicana apoyando a Chucky I @sandiegofc

