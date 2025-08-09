¿Nuevo trabajo? Martín Anselmi reaparece en 'inesperado' lugar tras ser despedido del Porto

Las cosas han cambiado mucho para Martín Anselmi en tan poco tiempo, en solo cuestión de meses perdió su trabajo y para algunos aficionados a la Máquina de Cruz Azul hasta la credibilidad. Recientemente, el entrenador argentino reapareció en el ojo público en el marco de un evento inesperado, generando dudas acerca de su futuro como estratega.

¿Dirigirá en Argentina?

Los problemas para Martín Anselmi llegaron cuando de manera poco común decidió abandonar a Cruz Azul cuando la afición más lo quería, incluso después de haber perdido una Final ante las Águilas del América. Fue Porto el equipo que lo buscó para llevarlo a Europa como su primera experiencia en el 'Viejo Continente', misma que no funcionó como él hubiera querido, pues tan solo duró unos cuantos meses en el cargo, siendo despedido de manera abrupta de cara a la nueva temporada.

El lugar donde ha 'reaparecido' públicamente el exentrenador cementero llamó la atención de muchos, ya que se encuentra en un lugar donde un nuevo miembro de la Liga MX estuvo por última vez de manera reciente. Martín Anselmi estuvo presente en el Estadio Marcelo Bielsa para ver jugar a Newell's Old Boys, exequipo de Keylor Navas.

¿Visita de trabajo?

Por el momento se desconocen las razones por las que Anselmi visitó el estadio de La Lepra, aunque no se descarta una posible contratación; sin embargo, tampoco se descarta su regreso a México, ya que Fernando Gago, quien tuvo una situación similar, actualmente entrena a los Rayos del Necaxa.

El regreso a Cruz Azul sí queda potencialmente más lejano de las posibilidades, pues la Máquina contrató a Nicolás Larcamón, y más allá de dicha situación, la afición no perdona el que los haya abandonado por irse a Europa.

