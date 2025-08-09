¡Golazo del Lobo! Raúl Jiménez marcó de tiro libre en pretemporada con Fulham

Raúl Jiménez es uno de los jugadores mexicanos con mejor nivel en Europa y lo ha demostrado con creces. La pretemporada no fue la excepción y 'El Lobo de Tepejí' marcó un verdadero golazo, que es la victoria parcial del Fulham sobre Eintracht Frankfurt, en Craven Cottage.

El mexicano marcó el tanto con la que se ha vuelto una de sus especialidades: el tiro libre. El canterano del América agarró el balón y con una gran precisión venció a Kevin Trapp, que aunque se estiró al máximo, solo hizo más bella la obra de arte que firmó Jiménez.

El vuelo de Trapp | AP|

El conjunto Cottagers buscará tener una temporada sobresaliente en Premier League, con Raúl siendo un jugador habitual en la titularidad. Por su parte, el mexicano tratará de llegar de la mejor forma al próximo verano, para afrontar la Copa del Mundo del 2026.

Mexicanos goleadores

Este 9 de agosto ha sido de dominio mexicano, pues los dos arietes de la Selección Mexicana ya marcaron gol. Santiago Giménez anotó su primer gol de regreso con AC Milan ante Leeds United; y Raúl el tanto antes mencionado.

¿Cuándo inicia la temporada para Raúl y compañía?

El sábado 16 de agosto, Fulham y Raúl Jiménez comenzarán su andar en la Premier League, en un duelo ante el Brighton. El conjunto londinense se meterá a la casa de Las Gaviotas con la intención de comenzar con el pie derecho su actividad en la Temporada 2025-26.

Power mexicano | IMAGO7|

