¿Atlético de Madrid, el pobre de España? Estos son los millonarios fichajes para la Temporada 2025-26

La capital española -y el país en general- es del Real Madrid. El conjunto merengue no solo ha dominado históricamente por su excelso futbol, sino que también por ser uno de los equipos más ricos del mundo.

Sin embargo, para la Temporada 2025-26, el máximo rival madrileño de los de Valdebebas, gastó una cantidad importante de dinero. Atlético de Madrid contrató a varios fichajes por cifras millonarias, por lo que la expectativa de los aficionados colchoneros creció.

Baena | @brfootball|

Los fichajes del Atlético de Madrid

El conjunto Rojiblanco ha sumado un total de 10 altas -entre ellas fichajes y regresos de cesión- para la siguiente campaña. El fichaje más caro ha sido el del español Álex Baena, quien llegó procedente del Villarreal, por una cantidad aproximada de casi 49 millones de dólares.

Dávid Hancko

El eslovaco ha sido el segundo fichaje más caro del Atlético de Madrid, procedente del Feyenoord. El futbolista de 27 años buscará ser una gran adición en el esquema de Simeone, pues es un jugador con fortaleza en la zona baja. Su fichaje tuvo un costo aproximado de 30 millones de dólares.

El eslovaco | AP|

Johnny Cardoso

Otro joven futbolista estadounidense que llegó a las filas de los Colchoneros fue Johnny Cardoso, procedente del Real Betis. El centrocampista con ascendía brasileña costó casi 28 millones de euros para cuadro del 'Cholo'.

Thiago Almada

El argentino dejó al Campeón de la Copa Libertadores para unirse al cuadro del Atlético de Madrid, por una revancha en el balompié europeo. Thiago Almada tuvo un coste para el cuadro Rojiblanco de 24 millones de dólares.

Almada | @atletico_stats_|

Total final

Varios jugadores también se unieron a las filas del Atlético de Madrid y costaron algo de dinero (Marc Pubbil, Juan Musso y Matteo Ruggeri), pero no tanto como los anteriores. La suma final de la millonada que gastó el cuadro de Diego Pablo fue de más de 173 mil millones dólares.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PREMIER LEAGUE: LOS 5 FICHAJES MÁS CAROS EN INGLATERRA PARA ESTA TEMPORADA