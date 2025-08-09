Eden Hazard se defiende sobre su etapa en Real Madrid: “Yo contribuí al ambiente del grupo”

Eden Hazard, considerado por muchos como uno de los fichajes menos exitosos en la historia del Real Madrid, rompió el silencio sobre su paso por el club blanco. En entrevista para el pódcast Zack en Roue Libre, el exfutbolista belga aseguró que, pese a su escaso protagonismo en el terreno de juego, su aportación fue clave en la consecución de la Champions League 2021-22.

Hazard a su llegada al Real Madrid | Real Madrid

“Thibaut y Karim fueron quienes nos ayudaron a ganar la Champions. Y yo contribuí al ambiente del grupo. La gente no lo ve, pero es importante. Ese año fue impresionante.”, declaró Hazard.

El exjugador señaló que Thibaut Courtois y Karim Benzema fueron fundamentales en la temporada que culminó con la decimocuarta orejona para el club merengue, mientras que él desempeñó un rol más discreto, pero —a su juicio— igual de necesario dentro del vestuario.

Hazard terminó retirándose del futbol profesional | AP

Del Real Madrid al retiro

Tras una etapa decepcionante en el conjunto blanco y sin encontrar un proyecto que le motivara a continuar, Hazard optó por retirarse del fútbol profesional en 2023.

Muchos títulos, pocos minutos

Durante sus cuatro años en el Real Madrid, el belga sumó apenas unos minutos en cancha, pero logró acumular un palmarés de seis títulos:

LaLiga 2019/20 y 2020/21

Supercopa de España 2021/22

Champions League 2021/22

Supercopa de Europa 2022/23

Copa del Rey 2022/23

Hazard levantó seis títulos en el Real Madrid | AP

