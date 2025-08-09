Viktor Gyokeres se estrena como goleador de Arsenal en duelo amistoso ante Athletic Club

Llegó el sueco. Viktor Gyokeres se estrenó como goleador de Arsenal en el duelo amistoso ante Athletic Club de Bilbao en el Emirates Stadium para realizar su primer festejo enfrente de la afición de los Gunners.

Arsenal prepara todo para el arranque de temporada en Premier League y el nuevo delantero, que tanto necesitaban, anotó por primera vez para el equipo para demostrar de lo que es capaz.

Así fue el primer gol de Gyokeres con Arsenal

En la primera mitad del duelo amistoso frente a Athletic Club, Martín Zubimendi, quien también es nuevo futbolista del Arsenal, lanzó un servicio desde la banda derecha que Gyokeres aprovechó para meter el cabezazo y anotar.

🎥 Viktor Gyökeres FIRST goal for Arsenal!! 🦇🇸🇪 pic.twitter.com/Clsn5YGUxm — DailyAFC (@DailyAFC) August 9, 2025

El sueco no dejó pasar la oportunidad de hacer su icónico festejo por primera vez en el Emirates Stadium. La afición estalló en emoción al ver que su nuevo jugador apareció.

¿Cuándo inicia la Premier League para Arsenal?

Es apenas el tercer partido de Gyokeres con la camiseta de los Gunners y ya ilusiona a los aficionados de lo que podría hacer en la temporada, en la que lucharán por conseguir la Premier League, por la cual iniciarán su camino el 17 de agosto ante Manchester United en Old Trafford.

