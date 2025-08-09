Guardiola rompe el silencio tras nueva lesión del todavía Balón de Oro Rodri

Rodri sigue sin poder afianzarse luego de su brillante temporada con el Manchester City que lo llevó a ser el poseedor del Balón de Oro 2024, el tema de las lesiones nuevamente hace retumbar en el interior de los ‘Citizens’ y Pep Guardiola habló al respecto.

El estratega español resaltó la evolución que ha tenido el mediocampista tras una lesión que le terminó repercutiendo durante el juego del Mundial de Clubes ante Al-Hilal: “Esperemos que esté después del parón de selecciones”.

“Está entrenando mejor desde hace dos o tres días y esperamos que esté después del parón de selecciones”, mencionó el estratega ibérico sobre Rodri.

El español se perderá el inicio de la temporada del Manchester City; sin embargo, Guardiola le ha dado su respaldo con la espera para que logre estar al cien por ciento: “Lo importante es que no le duela. No queremos estar en la dinámica de volver y lesionarse, volver y lesionarse”.

Rotura de ligamento

Rodri acaba de reaparecer al final de la temporada pasada tras una larga ausencia debido a una rotura de ligamento cruzado anterior que se derivó durante un juego entre el Manchester City y Arsenal el 22 de septiembre de 2024.

Lesión en la ingle

Fue hasta el último juego de los Citizens en el que el mediocampista español reapareció en un partido oficial y posteriormente viajó con el equipo al Mundial de Clubes donde se terminó lesionando en la ingle ante Al-Hilal.

