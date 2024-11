Rodri sobre las actitudes de Vinicius: “Cuando se centre en el campo será mejor jugador”

Han pasado algunas semanas luego del Balón de Oro conseguido por Rodri, jugador del Manchester City, dejando en segundo sitio a Vinicius desatando la polémica entre los seguidores al futbol.

El mediocampista español habló sobre las actitudes del brasileño al no hacer acto de presencia en la noche de la premiación

“No sé si a partir de ahora si el Real Madrid irá a una gala más o no”. mencionó luego que el conjunto blanco no asistiera.

Rodri resaltó que el suadamericano es un gran jugador; sin embargo, puede pulir situaciones para mejorar como jugador: “Vinicius es un de los mejores jugadores del mundo. Es un tipo inteligente y con el tiempo se ha dado cuenta de que cuanto más pendiente esté en el campo, mejor será”.

“Tiene facetas a mejorar, como todo el mundo. Es joven y tendrá a gente que le aconseje bien, así que estando en el Real Madrid más todavía. Es un club de valores, así que poco puedo decir”, destacó.

El actual jugador del Manchester City dejó la puerta abierta para poder emigrar al club de Florentino Pérez reconociendo la grandeza de la institución.

