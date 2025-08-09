¡PSG hace oficial la llegada del reemplazo de Donnarumma!

Lucas Chevalier, portero de 23 años, proveniente del Lille, fue presentado de manera oficial como el primer refuerzo del indiscutible campeón de la UEFA Champions Leagues, Paris Saint-Germain.

Primer entrenamiento con el PSG de Lucas Chevalier I @PSG_inside

Operación en caso de despedida

El arquero francés llega a París con un acuerdo que ronda los 40 millones de Euros, mismo que tendrá una duración de cinco temporadas, por lo que el PSG contará con él hasta el verano de 2030.

En su llegada, el guardavallas expresó su emoción y alegría de representar a un club como lo es el Paris Saint-Germain: “Un orgullo inmenso, es un nuevo paso en mi carrera. Estoy pasando a una etapa superior y era importante para mí hacerlo ahora. Sentía que era el momento adecuado”, declaró.

Bienvenue à notre nouveau parisien Lucas Chevalier ❤️💙 pic.twitter.com/P19buIkf0d — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 9, 2025

Chevalier, de 1.89m, de reflejos extraordinarios y de un manejo con los pies nato, llega como posible sustitución del hasta ahora inamovible, Gianluigi Donnarumma, esto debido a que los rumores y posibilidades de su salida han cobrado fuerza. Equipos de talla mundial como Manchester United y Galatasaray, son los equipos que levantaron primero.

En caso de concretarse la salida del portero de la Selección de Italia, Chevalier se postula para ser el primer portero del cuadro de Luis Enrique, esto por su dominio al salir con el balón controlado (aspecto fundamental para los porteros de todos los equipos de Luis Enrique).

Pese a su titularidad inminente, el Paris ya cuenta con tres porteros más en sus filas, el ruso, Matvey Safonov, el español Arnau Tenas y el más reciente en llegar Renato Marin, futbolista brasileño.

Recibimiento del equipo a Chevalier I @PSG_inside

