¿Incumplen Fair Play Financiero? Manchester United ha gastado más de 200 millones de euros sin ventas

La Premier League ha tenido un mercado de verano bastante movido, en el que los grandes equipos han hecho fichajes importantes. Liverpool, Chelsea, Manchester United, Arsenal y Manchester City son los equipos que más han gastado, pero uno en especial llama la atención.

¿Manchester United rompió el Fair Play Financiero?

Se trata del Manchester United, pues hasta ahora ha desembolsado 229.70 millones de euros con las incorporaciones de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko, este último el más reciente de todos.

Sin embargo, a diferencia de los otros equipos mencionados, Manchester United no ha tenido ingresos por ventas de jugadores, y con información de Transfermrkt, los Red Devils tienen un balance de -229.70 millones de euros.

Si bien las ventas y compras no son el único indicador para evaluar el Fair Play Financiero, Manchester United tiene una situación económica riesgosa con esta regla por la fuerte inversión que han realizado.

Bajas de Manchester United para la temporada 2025-26

Hasta ahora, Manchester United ha dejado ir a seis jugadores, tres en préstamo y los restantes finalizaron contrato, por lo que se ha liberado la masa salarial. Además, se espera que Alejandro Garnacho sea vendido en los próximos días para solucionar el problema con el Fair Play Financiero.

