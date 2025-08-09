Mohamed Salah cuestiona a la UEFA por condolencias a futbolista víctima de los ataques de Israel

Mohamed Salah cuestionó a la UEFA tras sus condolencias por la muerte del 'Pelé Palestino', Suleiman al-Obeid. El atacante egipcio lanzó un contundente mensaje en sus redes sociales.

Suleiman al-Obeid falleció tras un ataque de las fuerzas israelíes en la franja de Gaza y ante ello, la UEFA publicó una despedida, pero sin dar muchos detalles. "Adiós a Suleiman al-Obeid, el 'Pelé palestino'. Un talento que dio esperanza a innumerables niños, incluso en los tiempos más oscuros", escribió el organismo.

¿Qué dijo Salah a la UEFA?

Salah citó la publicación a manera de cuestionamiento y crítica. "¿Nos pueden decir cómo murió, dónde, y por qué?", escribió el 'Faraón' y posteriormente subió esa respuesta en historias de Instagram y también a manera de posteo.

Con ese mensaje, Salah reafirma su postura de apoyo a Gaza en medio del conflicto. Cabe señalar que, hace dos años donó al Egyptian Red Cross para ayudar a financiar los esfuerzos en la región.

Afición apoya a Mohamed Salah por levantar la voz

Los aficionados aplaudieron las acciones de Mohamed Salah, pues levantó la voz en una situación delicada que señalan que la UEFA decidió ignorar. El egipcio dio visibilidad con su fuerte influencia.

