Mark Ruijl, director deportivo de Feyenoord, sobre la cesión de Stéphano Carrillo: "es para que crezca"

Stéphano Carrillo se convirtió en el nuevo refuerzo del FC Dordrecht para la siguiente campaña, tras ser cedido por Feyenoord. El jugador mexicano causó gran expectativa desde su llegada a Países Bajos, y aunque logró debutar en Eredivisie, su juventud y falta de experiencia en el máximo circuito es un tema a cubrir.

Es por eso que Mark Ruijl, director deportivo del conjunto de Rotterdam, habló sobre el préstamo del mexicano, asegurando que es lo mejor para su desarrollo. De igual forma, Ruijl añadió que Carrillo se adaptó muy bien al futbol neerlandés, pero cumplir con más minutos es lo ideal para el canterano de Santos Laguna.

El mexicano | @stephanocarrillo|

"Stéphano se ha desarrollado muy bien desde su llegada al Feyenoord. A pesar de su corta edad, está listo para jugar con regularidad en el primer equipo. Creemos que acumular minutos de juego en el FC Dordrecht, junto con la conexión diaria con el Feyenoord, es el paso ideal para que Stéphano siga creciendo", comentó Mark.

Presentación oficial

Por medio de sus redes sociales, Dordrecht anunció la llegada del mexicano, que estará en dicha localidad esta temporada. El conjunto de la Segunda División ya jugó un partido en el presente campeonato, que terminó con victoria de un gol ante Cambuur.

Convivirá con leyenda

Una de las grandes noticias para el desarrollo de Carrillo será su nuevo entrenador, quien es una leyenda moderna. El entrenador del Dordrecht es el excelso exjugador Dirk Kuyt, quien tuvo un gran paso por diversos equipos de Europa, y se desempeñó como extremo, mediocampista y lateral.

Presentación | @fcdorddrechtnl|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿INCUMPLEN FAIR PLAY FINANCIERO? MANCHESTER UNITED HA GASTADO MÁS DE 200 MILLONES DE EUROS SIN VENTAS