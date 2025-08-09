¡El show de KDB! Kevin De Bruyne concretó una 'mágica' actuación con Napoli

El final de la temporada 2024-2025 significó ver los últimos minutos de Kevin De Bruyne con el Manchester City; sin embargo, cuando la mayoría de los fanáticos pensaban que la etapa del jugador belga en el futbol de elite se había terminado, su fichaje con Napoli, el actual campeón de la Serie A sorprendió a todos. Este fin de semana, el exciudadano, ha tenido una actuación que reafirma que el retiro está lejos aún.

De Bruyne en sus primeros minutos como jugador napolitano | AP

Llegó la magia a Italia

En su duelo de pretemporada ante Girona, Napoli logró conseguir la victoria por la mínima, pero con un marcador de 3-2. Dentro de las anotaciones del equipo de Antonio Conte, Kevin De Bruyne fue participe en todas y cada una de ellas, aumentando más su posición de playmaker.

Todo comenzó desde el minuto 4, cuando el capitán belga asistió a Giovanni Di Lorenzo para abrir el marcador; posteriormente, vino la confirmación de que no habría otro mejor jugador que él en el Estadio Teofilo Patini, ya que De Bruyne anotó un doblete, con el primer gol al 15' y el siguiente al 23' dejando 3-0 arriba a los napolitanos antes de terminar siquiera la primera mitad. Desafortunadamente para ellos, la ventaja no fue tan alta, pues al 33' y al 42', Cristhian Stuani fue autor de un doblete con el que se dio el marcador final.

¿Qué sigue para el campeón italiano?

Napoli tendrá que defender su corona de campeón de la Serie A 2024-2025; no obstante, antes tendrá que librar dos partidos más de preparación. Primero ante Sorrento el próximo 10 de agosto, para después, el 14 del mismo mes, enfrentarse a Olympiacos en lo que será la 'última parada' antes de su camino rumbo al bicampeonato.

Uno de los duelos más esperados por la afición no solo de Italia, sino de todo el mundo se dará el 28 de septiembre, cuando De Bruyne visite San Siro con Napoli para enfrentar al Milan de Luka Modric, con dos de los mejores mediocampistas de los últimos años en acción.

KDB volviendo a formar dupla con Romelu Lukaku | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Luka Modric se 'burla' del Balón de Oro tras cometer grave error