¿Guiño a los colchoneros? Hijo de Kieran Trippier luce uniforme de Atlético de Madrid en el duelo ante Newcastle

En el marco de uno de los últimos partidos de pretemporada para ambos equipos, Newcastle United y Atlético de Madrid se vieron las caras en St. James' Park para el encuentro entre ambos; sin embargo, no fue el partido ni el resultado lo que más llamó la atención de los fanáticos, pues hubo una situación en particular a la llegada del jugador inglés Kieran Trippier que se 'robó' los reflectores.

Magpies y Colchoneros jugaron en Inglaterra un duelo amistoso | AP

¿Trippier nuevamente colchonero?

Pese a llevar algunas temporadas fuera del Atlético de Madrid, ni Kieran Trippier ni su familia olvidan lo que fue su etapa como jugador rojiblanco, y es que a la llegada de los ingleses al estadio para el enfrentamiento entre las Urracas y los Colchoneros, el hijo del futbolista seleccionado nacional por Inglaterra captó la atención de la prensa.

Sin importar que su papá estaba vestido con la indumentaria de su actual equipo, además también de una de sus hermanas, uno de los hijos de Trippier decidió llegar al juego portando los colores de un equipo con el que su padre fue campeón, algo que al menos con lo que se puede ver en las imágenes, no molesta al jugador, pues solamente se mostraba apurado por poder llegar a tiempo con sus compañeros.

❤️🤍 Trippier no olvida su pasado atlético y su hijo aparece en el estadio vestido completamente de rojiblanco pic.twitter.com/7C8dkiIfD5 — MARCA (@marca) August 9, 2025

El partido terminó 0-2 a favor de Atlético de Madrid con goles de Julián Álvarez y Antoine Griezmann.

El paso de Kieran Trippier por el Atlético de Madrid

Kieran Trippier llegó al Atlético de Madrid en el verano de 2019 procedente del Tottenham Hotspur, convirtiéndose en el primer futbolista inglés en jugar para el club rojiblanco en más de 90 años. Bajo la dirección de Diego Simeone, el lateral derecho se adaptó rápidamente al estilo defensivo y táctico del equipo, aportando solidez atrás y precisión en los centros al ataque.

Durante su estancia en el conjunto colchonero, Trippier disputó más de 80 partidos oficiales y se consagró como uno de los mejores laterales de LaLiga. El punto más alto de su etapa en España fue la conquista del título de liga en 2020-21, donde su regularidad y liderazgo en la banda derecha resultaron determinantes. Pese a un periodo en el que estuvo sancionado por cuestiones extradeportivas, el inglés dejó huella por su profesionalismo y su entrega, antes de regresar a la Premier League en 2022 para fichar por el Newcastle United.

Julián Álvarez anotó uno de los dos goles de la victoria colchonera | AP

