¡Emotivo gesto! Dybala y Claudio Ranieri visitan lugar dedicado a Diogo Jota en Anfield

Emotivo gesto protagonizaron Paulo Dybala, jugador de la Roma, y el entrenador Claudio Ranieri quienes visitaron el santuario dedicado a la memoria de Diogo Jota quien recientemente perdió la vida en una accidente automovilístico.

El momento fue captado y difundido desde la cuenta oficial de ‘La Loba’ en donde se ve a ambos llegando al lugar ubicado en la puerta de Anfield, espacio donde se encuentran flores, jerseys, bufandas para guardar la memoria del portugués.

Gesto de Dybala y Ranieri l CAPTURA

Paulo Dybala y Claudio Ranieri llevaban sus respectivos ramos de flores blancas que depositaron junto al resto de detalles para posteriormente persignarse y estar un momento en silencio mientras observaban.

El gesto de la visita fue aprovechada debido a que la Roma sostuvo un juego con Everton correspondiente a la pretemporada de ambos de paso aprovecharon, previo al partido, visitar Anfield tras lo sucedido hace algunas semanas.

Esposa de Jota también acudió

Cabe mencionar, que hace semanas atrás la esposa de Diogo Jota, Cardoso Rute, acompañados de sus hijos visitaron el lugar en Anfield para dejar sus flores blancas. En dicho momento también estuvieron jugadores, técnicos y empleados del Liverpool.

Liverpool l liverpoolfc.com

El homenaje de Liverpool

Liverpool está próximo a iniciar una nueva temporada y aún se espera qué es lo que harán en el primer partido en Anfield, primera ocasión de manera oficial tras el fallecimiento de Diogo Jota. Aunque ya han mostrado su cariño retirando el dorsal 20 y manteniendo su presencia en la página oficial del equipo.

Homenaje del Liverpool l X:LFC

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HEUNG-MIN SON RECUERDA CON CARIÑO A MÉXICO Y LE MANDA ‘RECADITO’