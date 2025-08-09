André Jardine habla sobre Brian Rodríguez: "Quiere estar aquí"

André Jardine habló en conferencia de prensa luego de que el América venciera a Querétaro por 1-0 en la jornada 4 del campeonato.

El técnico brasileño compartió información importante sobre Brian Rodríguez, de quien ha sonado la posibilidad de que vaya al futbol de Arabia, aunque el técnico brasileño aclaró la situación:

Jardine habló sobre Brian Rodríguez | MEXSPORT|

“Creo que lo de Brian debe encontrar el punto donde sea bueno para todos lados, que no es tan simple por el jugador que estamos hablando, pero él quiere, nosotros queremos, él quiere estar aquí. Si tuviera dudas de estar aquí ya hubiera salido, es una oferta económicamente hablando muy buena”.

Sobre el partido, Jardine reconoció que al equipo aún le faltan algunas cosas, aunque también destacó un nuevo triunfo y el invicto que tiene el equipo en la liga.

Jardine en el partido contra Querétaro | MEXSPORT|

YA HABLÓ CON MAXIMIN

Por otra parte, André Jardine habló sobre Allan Saint-Maximin, asegurando que le hubiera gustado tenerlo desde antes, aunque con este tipo de fichajes siempre es complicado concretarlo con velocidad.

“Ya ha llegado al club, ya lo vi, hablamos un poco, es un jugador de mucha jerarquía, de mucho nivel, creo que el América está feliz de haberlo conseguido. Tal vez los tiempos no siempre son los que queremos, que queremos todos los fichajes lo más rápido que podamos, pero jugadores de este nivel no es simple”.

