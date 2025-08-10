Henry Martín se acerca a los tres meses sin poder anotar en Liga MX

¡Sequía goleadora en el Nido! Henry Martín, que volvió a la titularidad frente a los Gallos Blancos de Querétaro, está viviendo su peor momento como delantero de las Águilas del América, donde no marca desde hace 84 días.

La última vez que el oriundo de Mérida, Yucatán, pudo celebrar un gol vestido con la playera azulcrema fue el pasado 18 de mayo, cuando en la Semifinal de vuelta Henry anotó el primer gol frente a Cruz Azul.

Su último gol fue ante Cruz Azul | MEXSPORT|

En la Final del Clausura 2025, el delantero mexicano fue titular ante Toluca en ambos duelos, sin poder marcar en ninguno de los dos partidos, algo que se ha extendido hasta este certamen.

Ante Juárez (J1) y Xolos de Tijuana (J2) Henry no jugó ni un solo minuto, viendo acción hasta la tercera fecha, contra Necaxa, cuando tuvo 14 minutos, más el agregado, para poder marcar, sin éxito.

Henry durante la Leagues Cup | MEXSPORT|

Este sábado, contra Querétaro, Henry volvió a la titularidad, aunque no marcó, incluso falló un penal que pudo haber ampliado la ventaja para su equipo antes del final de la primera mitad.

Internacionalmente no le va mejor

El último gol de Henry en Concacaf Champions Cup fue el 30 de abril de 2024, donde marcó en la derrota de las Águilas del América ante Pachuca en las Semifinales de aquella edición del torneo continental.

Henry no ha podido marcar desde mayo | MEXSPORT|

En esta edición de Leagues Cup, América marcó seis goles, ninguno de Henry quien, durante toda la competición, solo jugó algunos minutos ante Real Salt Lake y frente al Portland Timbers.

El último gol de Henry Martín en esta competencia lo marcó en la fase de 32avos de Final, cuando marcó el 2-1 ante los Rojinegros del Atlas, ese tanto cayó el pasado 9 de agosto del 2024.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: André Jardine habla sobre Brian Rodríguez: "Quiere estar aquí"

Henry Martín | MEXSPORT|