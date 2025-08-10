¿Se va? Gonzalo Pineda deja su futuro al frente de Atlas en el aire

El estratega del Atlas, Gonzalo Pineda, dejó su futuro en el aire, al asegurar que se tiene que tomar un poco de tiempo y reflexionar, después de los escenarios que se pueden desencadenar tras la derrota de esta noche ante Pachuca.

“Yo no hablé de nada de eso (sobre renunciar), yo hablé solamente de que habrá que pensar las cosas, habrá que reflexionar todos, y bueno, hay muchos escenarios en esta situación, ustedes lo saben, y yo lo sé, llevo muchos años en esto, y hay muchos escenarios, pero por supuesto que me gustaría en muchos sentidos tomar, pues, un poquito de tiempo, reflexionar un poco”, señaló.

De igual manera, el entrenador Rojinegro enfatizó que han vivido días complicados al disputar los dos torneos, por lo que reiteró que espera tomar algo de tiempo y esperar a lo que dicte el futuro.

“Han sido días muy largos, de muchos viajes, de mucho cansancio mental para los jugadores, un cansancio físico tremendo, con seis viajes, cinco partidos en quince días, cambios de horario, cambios de clima, este equipo top que hemos enfrentado en las dos competencias y, pues hay que, hay que tomar un poquito de tiempo y esperar, pero hay muchos escenarios que se pueden desencadenar de esto, por supuesto, y bueno, veremos qué es lo que pasa”, concluyó.

