Jaime Lozano pide paciencia para el proceso de Gonzalo Pineda con Atlas

El director técnico de los Tuzos, Jaime Lozano, envió un mensaje a la afición del conjunto de Atlas luego de caer ante el Pachuca, donde señaló que espera que le tengan paciencia, ya que los resultados llegarán.

Jaime Lozano y Gonzalo Pineda I IMAGO7

“Gonzalo sabe lo que lo aprecio y estimo; considero que es un gran entrenador. Siempre voy a querer que le vaya bien y sé que es recíproco. Es de las mejores cosas que te puede dejar el futbol, la amistad. Espero que tengan paciencia. Estoy convencido de que Gonzalo dará los resultados que merece el club y la afición”, señaló.

Duelo Atlas vs Pachuca I IMAGO7

Entrenador satisfecho

Asimismo, tras hilar su cuarta victoria consecutiva en Liga MX, el ‘Jimmy’, habló de cómo ha sido su proceso al frente de los “Tuzos”, en donde aseguró que siempre se ha sentido respaldado.

“Estoy en una institución que quería estar y ellos querían que yo estuviera. No era fácil venir y empezar un proceso nuevo después del éxito con Guillermo Almada”, declaró el entrenador mexicano.

“La vida son retos y hay que prepararse para el momento que te toque. Respaldo infinito, el riesgo nunca sentí. Siempre mostraron su apoyo, lealtad y compromiso; tengo una directiva que se involucra mucho en el día a día”, concluyó.

Equipo de Pachuca I IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Henry Martín se acerca a los tres meses sin poder anotar en Liga MX