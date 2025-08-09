Martín Anselmi rompe el silencio y lanza pedrada a Cruz Azul: "Infiel no le fui"

El exentrenador de Cruz Azul fue visto en el Estadio de Newell's y rompió el silencio
Marcos Olvera García
| 2025-08-09
Anselmi rompió el silencio tras su salida de Cruz Azul
Anselmi rompió el silencio tras su salida de Cruz Azul
|
MEXSPORT
El exentrenador de Cruz Azul fue visto en el Estadio de Newell's y rompió el silencio
Marcos Olvera García
| 09 Ago, 2025

Muchas cosas han pasado desde que Martín Anselmi se fue de Cruz Azul para dirigir al Porto, equipo que terminó despidiéndolo por los malos resultados que el equipo de Los Dragones tuvo a su cargo.

Después de toda la tempestad, Anselmi fue visto este fin de semana en la cancha de Newell's Old Boys, que empató a uno con Central Córdoba, donde rompió el silencio sobre lo que ocurrió con el equipo celeste.

Anselmi salió de Cruz Azul a principios de año | IMAGO7

Anselmi salió de Cruz Azul a principios de año | IMAGO7|

“Yo creo que infiel no le fui, tendríamos que desarrollar qué es infiel, pero bueno. No estábamos de la mejor manera en el club y que era un desafío al que teníamos que decirle que sí.

Que puedo ser el villano por haberme ido a Porto, si puedo ser, pero no por las formas. Las formas no te las voy a perdonar”, comentó el argentino para el pódcast Clanck!

Anselmi dirigiendo a Cruz Azul | IMAGO7

Anselmi dirigiendo a Cruz Azul | IMAGO7|

Recordemos que Anselmi llevó a La Máquina a una final en su primer torneo en México (donde cayeron ante las Águilas del América) además de jugar unas Semifinales a su siguiente torneo (perdiendo, también, ante América).

Tras la final perdida, el entrenador renovó su contrato con el equipo capitalino por dos años, vínculo que se rompió con la salida del estratega sudamericano al futbol portugués.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Last Dance? Andrés Guardado revela contactos con Cruz Azul Anselmi rompió el silencio tras su salida de Cruz Azul | IMAGO7

Anselmi rompió el silencio tras su salida de Cruz Azul | IMAGO7|

Cruz Azul
Liga MX
Mas sobre:
Cruz Azul
Liga MX

Notas Relacionadas

 