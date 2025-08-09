Xolos y Cañoneros reparten puntos en El Encanto

Regresaron las acciones en la Liga MX, para la Jornada 4 los cañoneros de Mazatlán recibieron a su similar de Tijuana, desde el Estadio el Encanto, en lo que fue un duelo cien por ciento de estrategias técnicas.

Primer tiempo discreto

Desde el arranque, el equipo de Mazatlán comenzó teniendo la pelota, posesiones largas y pases entre líneas marcaban el ritmo de los primeros 22 minutos, hasta que un error en la salida defensiva cañonera provocó el primer gol del partido.

Gracias a un mal pase en medio campo, Xolos robó el balón y en su primera llegada, gracias a un pase extraordinario de Gilberto Mora, Pablo Ortíz desde la banda derecha arrancó hacia el área y con una diagonal de la muerte dejó solo frente al portero a Frank Boya, quien solo la empujo para ponerse arriba en el marcador.

Pocos minutos después gracias a una falta inexistente al minuto 32, Benedetti cobró un disparo de tiro libre que atajó bien Toño Rodriguez lanzándose a su costado izquierdo. Minutos después Jackson Porozo, retraso más el balón a Toño Rodriguez, quien aunque logró recatar el balón del tiro de esquina, le regaló el balón a Anderson Duarte, quien mandó su disparo por un costado.

Las malas salidas del equipo fronterizo provocó un par de llegadas más de Mazatlán, misas que no pudieron concretar incluyendo un cabezazo solo frente a la portería de Fábio Gomez, quien la mandó a la tribuna.

Entretenido segundo tiempo

La segunda mitad inició con malas noticias para Tijuana, luego de que Unai Bilbao se lesionara gracias a una mala caída, causando el primer cambio de los dirigidos por el Loco Abreu.

Ya para el minuto 65, gracias a un pase bombeado de Brian Colula, el brasileño Dudu condujo hasta el área chica y tras la salida de Toño, retraso para su capitán Benedetti quien pondría el 1-1.

El nivel de adrenalina no bajó, ya que solo 10 minutos después, el defensor Josué Emmanuel Reyes Santacruz, sujetó dentro del área al atacante Fábio y tras una decisión en el VAR, el silbante marcara el penal. Nicolas Benedetti tomó el balón y con sangre fría colocó su disparo al poste derecho que aunque adivinó el guardameta, no llegó al balón.

Llegado el minuto 90, el central agregaría ocho minutos más que parecían de trámite a un Mazatlán que dominaba las acciones, pero un descuido de Omar Moreno, quien saltó con su mano elevada, causó el penal en los minutos finales para Tijuana.

Finalmente el dorsal ‘10’ de Tijuana, Kevin Castañeda, pusó el 2-2, tras anotar su penal y así marcar el empate del encuentro, el cual con todo y altibajo dejó satisfechos a la mayoría de los asistentes.

