¡Bochornoso! Afición del América confunde a Allan Saint-Maximin en partido ante Querétaro

Vaya momento bochornoso vivió el hermano de Allan Saint-Maximin, o al menos fue aclamado por la afición americanista, y es que terminó por ser confundido con el reciente fichaje del equipo proveniente desde el Al-Ahli.

Y es que, el hermano se encontraba en uno de los palcos del Estadio Azulcrema cuando fue captado por algunos aficionados del América quienes no dudaron en estallar en júbilo y acercarse lo más rápido posible pensando que era su próximo jugador.

Incluso este accedió a los aclamación y de manera respetuosa sonrío y saludo a todos quienes se encontraban mientras tenía una bolsa de palomitas disfrutando el partido pasado por una tormenta eléctrica.

Sin embargo, no fue solo el saludo hubieron algunos americanistas que decidieron tomarse la foto del recuerdo, la situación no puede ser vista de mala manera, pero sí tenían en mente que era el exjugador del Newcastle terminaron cayendo en su propia trampa.

América no convence

América se quedó con el triunfo ante Querétaro; sin embargo, las formas no convencieron a la afición quienes terminaron sacando algunos abucheos por lo mostrado por el equipo dirigido por André Jardine que sumó su segunda victoria.

Próximo partido

América tendrá una de sus primera pruebas de fuego cuando visite en la Jornada 5 Nuevo León para medirse a los Tigres de Guido Pizarro quienes llegarán después de propinar una goleada de 7-0 al Puebla.

