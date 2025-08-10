'Capaz que hay algo contra nuestro dueño': DT de Xolos explotó por la poca cobertura a su equipo

Las acciones de la Liga MX se reanudaron, desde el parón de Leagues Cup, los equipos vuelven al ruedo en la máxima competición del futbol mexicano. Mazatlán y Tijuana, debutaron con un empate en el estadio Encanto, pero lo que más dio de qué hablar vino al final del encuentro.

Jornada 4 Liga MX I IMAGO7

Sin equidad en los medios

Al finalizar el partido y como es costumbre, los entrenadores dieron una conferencia de prensa , sin embargo, fue de llamar la atención la poca asistencia que hubo de medios. Ante la situación, el entrenador de Tijuana, Sebastián Abreú, se pronunció abiertamente sobre eso.

“Venía con la idea de hablar de una cosa, pero les chupa un huevo a todo el mundo Xolos, si lo hablaran de América, Jardine o de Cruz Azul, de Pumas, venía con la idea de decir, 'capaz que hay algo contra nuestro dueño', porque lo que le está pasando a Bravos también es impresionante, pero dije, para qué, si dentro de 10 minutos este partido está en el olvido”, declaró.

Loco Abreú y Siboldi previo al juego I IMAGO7

Posteriormente y ante su evidente decepción, ‘El Loco’, solo se enfocó en el futbol, asegurando que eso es lo importante además de una paz mental y asi no engancharse con el tema.

“Salud mental y hablar de futbol, no me preguntes más nada de eso", concluyó en el entrando de los Xolos de Tijuana.

Al final, la conferencia se llevó de una manera ‘normal’, donde el loco respondió algunas preguntas sobre su empate con Mazatlán en el estadio El Encanto y tal como lo comentó, no se tocó más el tema de la evidente jerarquía en los equipos y los medios de comunicación.

Duelo Mazatlán vs Tijuana I IMAGO7

