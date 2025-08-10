¡De España a México! Liga MX suma otro refuerzo europeo

Históricamente el futbol mexicano siempre se ha nutrido de Sudamérica en cuanto a refuerzos se refiere, sin embargo, durante los últimos años la Liga MX ha volteado cada día más al mercado europeo y no solo los clubes grandes, pues Querétaro también apuesta por fichar jugadores del viejo continente y fichan a Carlo Adriano, exjugador del Villarreal.

Por medio de las redes oficiales del club y previo a su partido vs América, Querétaro hizo oficial el fichaje de Carlo Adriano, mediocampista español surgido de las fuerzas básicas del Villarreal de LaLiga.

“¡Esto está muy guay! De España para Querétaro ¡Bienvenido, Carlo Adriano!”

Les contaríamos nosotros quién es y cómo juega Carlo Adriano, peeero…



¡Mejor que lo haga él! 😎



IMPERDIBLE.#Los75DeGallos pic.twitter.com/mAqL8t507m — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) August 9, 2025

¿Quién es Carlo Adriano, refuerzo español de Querétaro?

Carlo Adriano García de 24 años de edad es un mediocampista ofensivo español canterano del Villarreal, aunque hay que señalar que en LaLiga con el primer equipo solamente logró disputar un total de 28 minutos repartidos en 3 partidos, prácticamente nula actividad en Primera División.

Gran parte de su carrera la ha disputado en el Villarreal B, filial del equipo de primera división el cual compite en la Primera RFEF (Tercera División), donde ha disputado un total de 128 partidos.

Carlo Adriano con el Villarreal | X: @CanteraGrogueta

Adriano también tiene experiencia en la Segunda División de España con el Mirandés, club que se quedó cerca de conseguir el ascenso a LaLiga hace algunas semanas, sin embargo, ahí su participación también fue muy reducida y solamente vio actividad en 78 minutos en 9 partidos.

