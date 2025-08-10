Lamine Yamal sorprende con nuevo look previo al Trofeo Joan Gamper

Lamine Yamal, joven estrella del FC Barcelona de apenas 18 años, dará de qué hablar en el Trofeo Joan Gamper. El delantero culé decidió cambiar su imagen de cara al duelo frente al Como 1907, tras visitar a su peluquero de confianza. Además de un ligero corte, el atacante modificó la coloración de su cabello, por lo que saltará al césped con un look renovado que no pasará desapercibido para los aficionados.

AP

¿Quiénes debutarán en Barcelona?

El Trofeu Joan Gamper, que se disputará en el Estadi Johan Cruyff, contará con varios atractivos para la afición. Entre ellos, el debut en casa de los nuevos fichajes Joan Garcia, Marcus Rashford y Roony Bardghji, así como la reaparición del capitán Marc-André ter Stegen, quien ofrecerá declaraciones tras recuperar la capitanía del equipo. Sin embargo, la expectación también recae en Yamal, quien brilló en la reciente gira asiática del Barça.

El delantero de Rocafonda ha mostrado un nivel sobresaliente durante la pretemporada, consolidándose como una de las piezas más prometedoras del plantel dirigido por Hansi Flick. Su velocidad, técnica y capacidad de desequilibrio lo convierten en un jugador clave para el esquema ofensivo blaugrana, y el Gamper será una oportunidad ideal para que lo demuestre ante su público.

AP

¿Lamine Yamal será titular ante Como?

Se prevé que Lamine Yamal forme parte del once inicial ante el Como 1907, manteniendo la dinámica de los anteriores amistosos de verano. Como es habitual en estos encuentros, lo más probable es que el atacante sea sustituido en el segundo tiempo para dosificar esfuerzos y evitar riesgos, considerando que el inicio de LaLiga está a la vuelta de la esquina.

El FC Barcelona debutará en la temporada liguera en apenas seis días, visitando al Mallorca en un compromiso donde buscará defender el título conseguido la campaña pasada. Por ello, el duelo del Trofeo Joan Gamper no solo servirá como una fiesta para la afición culé, sino también como el último ensayo para ajustar el once titular que afrontará el arranque oficial del campeonato.

AP

