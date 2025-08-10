El Hijo pródigo está en casa: David de Gea es homenajeado en Old Trafford

El portero español volvió al que fue su hogar por 12 años y fue recibido con los brazos abiertos
Aldo Martínez
| 2025-08-10
Una de las aficiones más emblemáticas en la historia del futbol es sin duda la de Manchester United, quienes ‘recuerdan’, esta vez fue turno de David de Gea vivir un momento inolvidable en su carrera, pues en su regreso a Old Trafford recibió un homenaje de parte del club y afición.

Bruno Fernandes y de Gea I @D_DeGea

El último de la era Ferguson

En su regreso a Manchester, esta vez defendiendo los colores del club italiano de la Fiorentina, de Gea recibió un cuadro especial, esto en honor de todo lo vivido con el cuadro de los Devil´s.

El momento no pudo ser mejor, con un estadio lleno en  Manchester y de las manos del capitán del United, el portugués, Bruno Fernandes, De Gea recibió un cuadro con imágenes de sus mejores momentos en inglaterra, esto mientras el público se le entregaba completamente.

David de Gea carga en sus guantes un legado histórico del United, no solo por el tiempo dedicado al club, sino por ser de los últimos jugadores en activo que fueron dirigidos por el histórico ‘Sir’ Alex Ferguson.

Justo homenaje

En sus 12 años de servicio al United, el guardameta de 34 años años vivió una de las épocas más oscuras en la historia del legendario club, sin embargo, no se puede decir que se fue con las manos vacías, ya que el español levantó tres Community Shield, una FA Cup, dos Copas de la Liga, una Premier League y una Europa League.

Regreso de David de Gea a Manchester I @D_DeGea

