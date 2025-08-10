Sin Santiago Giménez, AC Milan cayó por goleada ante Chelsea en pretemporada

No Santi, no party. Marcar gol en su primer partido después de sus vacaciones no fue suficiente para que Santiago Giménez se ganara la confianza inmedta de Massimiliano Allegri, que dejó al mexicano en la banca en la derrota de AC Milan ante Chelsea.

En su último partido de pretemporada antes de comenzar la Copa de Italia, los Rossoneri cayeron por un escandaloso 4-1 en su visita a Stamford Bridge ante el actual monarca del Mundial de Clubes de la FIFA. Giménez no jugó, mientras que Luka Modric sumó sus primeros minutos con su nuevo equipo tras su salida de Real Madrid.

Santi anotó este sábado con AC Milan pero se quedó en la banca ante Chelsea | AP

El croata ingresó en el inicio del segundo tiempo en lugar de Samuele Ricci. Pero a pesar de su participación, poco pudo hacer para corregir el rumbo de su equipo, que jugó gran parte del partido con un hombre menos.

Partido definido en menos de diez minutos

No necesitaron ni cinco minutos los Blues para adelantarse en el marcador. Un autogol de Andrei Coubis al minuto cinco adelantó a los locales en el marcador y tres minutos más tarde Pedro Neto amplió la ventaja.

Modric sumó sus primeros minutos con AC Milan | X; @acmilan

Para el minuto 18, el Milan se quedó con un menos por la expulsión de Coubis, por lo que en el segundo tiempo Chelsea solo tuvo que sentenciar la goleada. Liam Delap firmó un doblete, con un penal al 67' y un gol al 90' para ponerle fin al 4-1, con el tanto del descuento obra de Youssouf Fofana al 70'.

¿Cuándo juega de nuevo AC Milan y Santiago Giménez?

Este compromiso fue el último amistoso antes del inicio de la temporada para los Rossoneri. Su siguiente partido será en la Primera Ronda de la Copa Italia, contra Bari en San Siro. El juego está programado para el domingo 17 de agosto a las 13:15 horas (tiempo del centro de México).

Delap marcó un doblete ante los Rossoneri | X; @Chelsea