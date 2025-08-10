¡Nueva era! Luka Modric debuta con AC Milan

El legendario mediocampista croata Luka Modric tuvo este domingo su esperado debut oficial con el AC Milan, apenas semanas después de despedirse del Real Madrid y tras disputar el Mundial de Clubes.

Modric debuta con Milan | X: @acmilan

El histórico ’10’ de la selección croata inició el encuentro desde el banquillo, pero ingresó para la segunda mitad, al minuto 46, portando el dorsal 14.

Durante sus 45 minutos en el campo, Modric mostró su habitual precisión al completar 27 de 29 pases y generar un disparo a portería. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes para evitar la dura derrota rossonera ante el Chelsea, que se impuso con una goleada.

Luka luce el dorsal 14 | X: @acmilan

A punto de cumplir 40 años el próximo mes de septiembre, Modric inicia así una nueva etapa en su carrera, en la que el Milan buscará aprovechar su experiencia y liderazgo para la presente temporada, aunque todavía está por verse el rol que desempeñará bajo el mando de su nuevo entrenador.

El debut de Luka Modric en partido oficial con el Milan podría darse el próximo domingo cuando el conjunto rossoneri debute en la Copa de Italia ante el Bari.

Milan pierda ante Chelsea | X: @acmilan

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Inicio con el pie izquierdo: Isco Alarcón sufre fractura y será baja tres meses