¡Históricos! Crystal Palace supera al Liverpool en penales y gana su primer Community Shield

El Crystal Palace se coronó campeón por primera vez en su historia de la Community Shield el domingo tras vencer al campeón de la Premier League, Liverpool, en una tanda de penales en Wembley, luego de unos emocionantes 90 minutos.

El partido que marca el comienzo de la campaña de la máxima categoría inglesa terminó 2-2 después del tiempo reglamentario, luego de que el ganador de la FA Cup, empatara dos veces contra Liverpool antes de ganar la tanda de penales 3-2.

Victoria en penales de Crystal Palce I AP

El portero de Palace, Dean Henderson, detuvo dos penales y Mohamed Salah disparó por encima del travesaño en otro antes de que Justin Devenny convirtiera el penal decisivo hacia la esquina superior.

Hugo Ekitike y Jeremie Frimpong, los nuevos fichajes de Liverpool, impusieron condiciones y pusieron al club de Merseyside dos veces por delante en el marcador, a los cuatro y 21 minutos.

Oliver Glasner, entrenador de Crystal Palace cargando la Community Shield I @CPFC

Sin embargo, Palace respondió con los penales de Jean-Philippe Mateta al 17 y el disparo a corta distancia de Ismaila Sarr al 77, que empató las acciones.

Tras esta victoria, las águilas consiguen levantar su primera Community Shield, además de hacer historia al vencer en dos finales a dos equipos históricos, anteriormente al Manchester City en la FA Cup y ahora al Liverpool.

@CPFC

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Inicio con el pie izquierdo: Isco Alarcón sufre fractura y será baja tres meses