LaLiga busca jugar en Miami: RFEF decidirá sobre el Villarreal vs Barça

Este lunes se vivirá una jornada clave para el objetivo de LaLiga de llevar un partido oficial fuera de España. La propuesta en cuestión es que el Villarreal vs FC Barcelona, correspondiente a la jornada 17 de la temporada y programado para el 20 de diciembre de 2025, se dispute en el Hard Rock Stadium de Miami. La patronal, presidida por Javier Tebas, busca así dar un paso histórico para el futbol español en el extranjero.

AP

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) ha convocado a su Junta Directiva para analizar el tema, siendo este uno de los dos puntos en el orden del día. Entre sus miembros se encuentra el propio Tebas, y el objetivo es elevar la solicitud a la UEFA para iniciar los trámites que permitan la autorización por parte de la FIFA, siguiendo el Reglamento de Partidos Internacionales y las normas aprobadas por la RFEF.

El procedimiento para aprobar el Villarreal vs Barcelona en Miami

De acuerdo con la normativa de la FIFA, este tipo de encuentros debe ser propuesto por la federación nacional, en este caso la RFEF, una vez que los clubes involucrados han dado su visto bueno. Después, es la UEFA quien debe otorgar la autorización inicial antes de que se solicite el aval a la confederación correspondiente, que en este caso sería la CONCACAF y la Federación de Futbol de Estados Unidos.

AP

El reglamento establece que la UEFA debe responder a la solicitud como máximo 21 días antes de la disputa del partido, lo que significa que el visto bueno debería darse antes del 30 de noviembre de 2025. Solo tras ese paso, el procedimiento continuará con la notificación a los organismos correspondientes, asegurando que la FIFA esté informada, aunque su autorización directa no sería necesaria si se cumplen todos los requisitos.

Precedente histórico en LaLiga

De aprobarse, el duelo entre Villarreal y Barça marcaría un precedente histórico en LaLiga, que lleva años buscando expandir su marca fuera de España.

AP

