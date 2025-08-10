Eduardo Camavinga se lesiona y se perderá inicio de LaLiga con Real Madrid

Previo al inicio de la temporada, Real Madrid recibió una dura noticia. Eduardo Camavinga será baja del equipo por una lesión en el tobillo derecho, por lo que Xabi Alonso no podrá contar con él para el duelo ante Osasuna.

¿Cuál es la lesión de Eduardo Camavinga?

A través de un comunicado, Real Madrid dio a conocer la lesión de Eduardo Camavinga, la cual es un esguince en el tobillo derecho y aseguran que está pendiente a evolución.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eduardo Camavinga por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en el tobillo derecho. Pendiente de evolución”, escribió el club.

¿Cuándo regresa Eduardo Camavinga de la lesión?

Esta lesión tiene un estimado de recuperación de por lo menos 10 días, lo que lo dejaría sin posibilidades de regresar a tiempo para iniciar la temporada 2025-26 de LaLiga ante Osasuna el 19 de agosto.

No obstante, Xabi Alonso espera iniciar exitosamente su camino en LaLiga, pues un triunfo impulsaría la confianza puesta en él para esta nueva era en Real Madrid, luego de la etapa de Carlo Ancelotti.

