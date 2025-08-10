¡Imparable! FC Barcelona goleó al Como 1907 en el Joan Gamper

Este domingo, cerca del arranque de la temporada en LaLiga, el FC Barcelona recibió al Como 1907 en el Estadi Johan Cruyff para jugar por el Trofeo Joan Gamper, mismo que perdieron la temporada pasada frente al AS Monaco.

A pesar de los esfuerzos por defenderse, el equipo de Cesc Fàbregas terminó por sucumbir a los 27 minutos del primer tiempo, cuando Fermín López anotó el primer gol del encuentro.

Fermín celebra uno de sus goles | @FCBarcelona|

Una vez que cayó el primero, la llave se abrió y el Barça le llenó la canasta al cuadro italiano, que al término de los primeros 45 minutos ya tenía una desventaja de cuatro goles.

Fermín firmó su doblete al 35', dos minutos después Raphinha puso el tercero y Lamine Yamal marcó el primero en su cuenta al 42, el propio Yamal conseguiría anotar su segundo tanto del partido a los cuatro minutos del segundo tiempo.

Yamal marcó doblete ante el Como 1907 | @FCBarcelona|

Con este resultado, el Barcelona ha marcado 20 goles en cuatro partidos de pretemporada, solo ha recibido cuatro tantos, y se prepara para arrancar LaLiga cuando visite al RCD Mallorca.

