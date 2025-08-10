Cristiano Ronaldo vuelve a España y pone a gritar ‘SIU’ a todo un estadio

Cristiano Ronaldo volvió a España y, como en los viejos tiempos, hizo vibrar a todo un estadio con su icónico festejo. El delantero portugués fue protagonista en el duelo de pretemporada entre Al Nassr y Almería, disputado en el Power Horse Stadium, donde más de 18 mil aficionados se unieron al grito del famoso “SIU”.

Ronaldo vuelve a España para amistoso | X: @AlNassrFC

El momento llegó apenas al minuto 7, cuando el árbitro señaló penal a favor del conjunto árabe. Cristiano, como siempre, tomó la responsabilidad y convirtió desde los 11 pasos. Acto seguido, corrió hacia la esquina del campo y ejecutó su característico salto y giro, mientras la afición coreaba al unísono su marca registrada.

الفرحة الأيقونيّة 🗣️

تصدح في إسبانيا من جديد! 🤩 pic.twitter.com/Fxfr0hVgQX — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 10, 2025

Incluso los seguidores del Almería, pese a tenerlo como rival, no pudieron evitar sumarse a la celebración, recordando las noches de gloria del portugués en el fútbol español.

Ronaldo anotó un segundo gol desde el manchón penal más adelante en el partido, pero sus dos tantos no fueron suficientes para evitar la derrota de Al Nassr por 3-2 frente al equipo andaluz.

Festejo de CR7 | X: @AlNassrFC

Más allá del resultado, la postal que quedará en la memoria será la del astro portugués haciendo retumbar un estadio español con su ya legendario grito de guerra.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Con todo y bombas! Atacan instalaciones de Palmeiras; esto sucedió