Raúl Jiménez destaca pretemporada con Fulham que incluyó golazo

Raúl Jiménez concluyó la pretemporada con el Fulham y lo hizo de la mejor forma, el mexicano selló el único gol para imponerse en el último partido amistoso al Eintracht Frankfurt de cara al linio de una nueva temporada.

El delantero de la Selección Mexicana habló después del partido y aseguró que ese gol significa mucho para el inicio de la campaña con el Fulham que arrancará visitando al Brighton en la primera fecha de la liga inglesa.

Toma confianza

“Terminar la pretemporada con una victoria y un gol para mí, siempre es importante anotar para tomar más confianza y estoy muy contento por el equipo”, resaltó Raúl ante los micrófonos del equipo.

Raúl Jiménez destacó el descanso y la integración a la pretemporada tras conseguir la Copa Oro con la Selección Mexicana: “Lo bueno es que tengo mi tiempo para descansar, pero tampoco fue tanto así que fue difícil entrar al ritmo al equipo”.

Pretemporada que ilusiona

“Lo estoy haciendo bien, llevo dos o tres semanas trabajando y haciendo lo mejor para el equipo. Creo que el equipo está listo, hemos tenido buenos resultados durante la pretemporada, sabemos que es diferente cuando empiece la Premier League, pero daremos lo mejor para alcanzar nuestros estándares”, mencionó.

El Fulham concluyó su pretemporada con victoria, previamente se había impuesto al Nottingham Forest con contundente 3-1 y un 4-2 sobre Al Ittihad de Arabia Saudita.

