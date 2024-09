Raúl Jiménez es ovacionado tras su rendimiento con el Fulham: "Es su mejor momento"

Raúl Jiménez, que durante su estancia con Wolverhampton se lesionó el cráneo tras un choque con David Luiz, ha tenido dificultades con su nivel, dejándolo fuera del equipo de los Wolves.

Tras su paso por el Molineux, Raúl Jiménez recaló en Londres, para jugar con el Fulham, donde, recientemente, ha tenido grandes actuaciones, lo cual ha dejado a los aficionados y a los medios locales totalmente encantados.

En un artículo publicado por el portal británico Fulhamish, ha destacado las actuaciones de Jiménez luego de haber anotado tres goles en sus primeros juegos en esta temporada.

“Jiménez aún no ha logrado ganarse del todo a los fieles del Fulham. Tal vez sea porque no es joven y lleno de promesas como Rodrigo Muniz o Jay Stansfield. No se trata solo de un rendimiento sólido, sino de la clase de estadística que se imprime en una taza. Es el mejor momento de Jiménez después de su lesión en la cabeza", publica el sitio especializado en el Fulham.

Estos rendimientos han levantado las expectativas, incluso, se maneja la posibilidad que el delantero mexicano pudiera ser llamado a la selección de Javier Aguirre.

