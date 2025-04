Las claves detrás de la pole position que Max Verstappen le ganó a McLaren en Japón

El Gran Premio de Japón promete una carrera emocionante y reñida. Aunque McLaren dominó, como era de esperarse, en las primeras sesiones de entrenamientos, en la clasificación se topó con un Max Verstappen insuperable que se llevó la pole position.

El neerlandés marcó una vuelta histórica de 1:26.983 -la más rápida en la historia del Circuito de Suzuka- y superó a los dos pilotos de Woking, para quedar P1 por primera vez desde el Gran Premio de Austria, celebrado en junio de 2024.

Los motivos detrás de la pole position de Verstappen en Japón

Según el análisis de telemetría realizado por Motorsport, uno de los puntos claves fue al final de la recta de boxes, donde Verstappen alcanzó los 325 km/h, por delante de los 320 y 319 km/h de Lando Norris y Óscar Piastri.

Con eso entró con una décima de ventaja en la Curva 1. Además, el pequeño sobresalto de Piastri en la Curva 2 y sus complicaciones en las 'eses', por lo que el australiano quedó detrás del neerlandés.

Mientras que con Norris, la clave estuvo en que, al acercarse a la última chicana, el neerlandés aguantó más la frenada y aunque el británico salió ligeramente mejor, fue el piloto de Red Bull el que mejoró el tiempo.

Las palabras de Verstappen tras su pole position

El neerlandés reconoció que fue una vuelta al límite, pero que para la carrera no bastará con ello si el RB21 no está en el mejor nivel. "Esta vuelta fue al límite, quizás incluso por encima en algunos tramos. Creo que este circuito me sienta bien, lo cual ayuda, pero el coche también tiene que rendir, por supuesto".

"Esta pole position no significa que todos nuestros problemas se hayan resuelto de repente. Si está seco y tenemos una carrera sin sobresaltos, será muy difícil mantener a los McLaren por detrás. Pero al menos hoy no podríamos haberlo hecho mejor", finalizó.

