VIDEO: Manifestantes propalestina interrumpen aniversario de Microsoft

Una protesta propalestina realizada por empleadas de Microsoft interrumpió la celebración por el 50 aniversario de la compañía, en lo que representó el acto más reciente contra el trabajo de la compañía para suministrar inteligencia artificial a las fuerzas militares israelíes.

La protesta se produjo mientras Mustafa Suleyman, director general de inteligencia artificial de Microsoft, presentaba actualizaciones de productos y una visión a largo plazo de Copilot, el asistente de inteligencia artificial de la empresa, ante un público en el que se encontraban Bill Gates, cofundador de Microsoft, y el exdirector general Steve Ballmer.

"Mustafa, qué vergüenza", gritó Ibtihal Aboussad, empleada de Microsoft, mientras caminaba hacia el escenario y Suleyman hizo una pausa en su discurso. “Afirma que le importa utilizar la IA para el bien, pero Microsoft vende armas de IA al ejército israelí. Cincuenta mil personas han muerto y Microsoft potencia este genocidio en nuestra región”.

Las protestantes era parte del equipo de Microsoft / Redes Sociales|

"Gracias por tu protesta, te escucho", expresó Suleyman. Aboussad continuó, gritando que él y "todo Microsoft" tenían sangre en sus manos. También lanzó al escenario una kufiya, el pañuelo tradicional que se ha convertido en un símbolo de apoyo para el pueblo palestino. Posteriormente, fue escoltada fuera del evento.

Una segunda manifestante, la empleada de Microsoft Vaniya Agrawal, interrumpió otra parte de la celebración durante la cual Gates, Ballmer y el actual director general Satya Nadella estaban en el escenario —el primer evento público desde 2014 de los tres hombres que han ocupado el cargo de CEO de Microsoft.

Microsoft no dijo nada sobre la protesta en su evento / Redes Sociales|

Una investigación de The Associated Press reveló a principios de este año que modelos de IA de Microsoft y OpenAI habían sido utilizados como parte de un programa militar israelí para seleccionar objetivos de bombardeo durante las recientes guerras en la Franja de Gaza y Líbano. La historia también contenía detalles de un ataque aéreo israelí erróneo en 2023 que alcanzó un vehículo que transportaba a miembros de una familia libanesa, matando a tres niñas pequeñas y a su abuela.

En febrero, cinco empleados de Microsoft fueron expulsados de una reunión con Nadella por protestar contra los contratos. Mientras que el evento de febrero fue una reunión interna, la protesta del viernes fue mucho más pública: Un evento transmitido en vivo acerca del pasado y el futuro de la compañía.

‼️🚨 During Microsoft’s 50th Anniversary Celebration:



Moroccan employee Ibtihal Abu Al-Saad interrupted the event in protest, condemning the company’s complicity with the Israeli military by providing software used to kill Palestinians in Gaza.



A voice of courage in a room full… pic.twitter.com/0JAGfz9iHF

— SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) April 5, 2025